Paradosso Roma: negli ultimi 20 turni ha più punti di tutti, ma l'Europa è a rischio

vedi letture

La Roma vive un paradosso: è la squadra con più punti nelle ultime 20 giornate, non perde da 17, eppure rischia seriamente di restare fuori dalle coppe europee. Il successo del Milan in Coppa Italia complica ulteriormente il cammino, riducendo gli slot disponibili e rendendo cruciale ogni punto. Contro l’Inter, nel tempio di San Siro, i giallorossi dovranno cercare un’impresa che manca da quasi mille giorni, senza la guida tecnica di Paulo Dybala, assente da oltre un mese.

Ma il campo è solo metà della questione. L'altra metà riguarda il futuro della panchina e della dirigenza. Claudio Ranieri, silenzioso ma lucido, pretende che le sue valutazioni vengano ascoltate. Il tecnico, in scadenza, non ha ancora certezze sulla conferma e la società, da mesi senza un amministratore delegato ufficiale, non ha chiarito né le strategie né le tempistiche per l’annuncio del suo successore.

Il ds Ghisolfi ha dichiarato che il nuovo allenatore non verrà scelto in base al piazzamento europeo, segnale che il profilo è già stato individuato, probabilmente tra chi è ancora sotto contratto altrove. Intanto, a Trigoria regna l’incertezza. Ranieri, con professionalità, lavora per lasciare un’eredità solida, anche se neppure lui crede in una qualificazione Champions. La Roma vive sospesa tra presente e futuro, e questo limbo rischia di frenare anche il cuore più pulsante: quello dei tifosi. A scriverlo è il Corriere dello Sport.