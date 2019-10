Paratici sull'estate di Dybala: "La Juve è attenta a tutte le dinamiche..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Paratici ha parlato della particolare estate trascorsa da Paulo Dybala. Al centro di un paio di trattative - col Manchester United prima, col Tottenham poi - l'attaccante argentino alla fine è rimasto e alla Juventus sta facendo la differenza, nonostante la concorrenza di giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain: "Per quanto riguarda il tema Dybala - ha detto il direttore sportivo della Juventus -, dobbiamo essere attenti anche alle dinamiche del mercato in uscita. Poi nascono opportunità in entrata e in uscita e dobbiamo essere attenti a questo e poi fare valutazioni. Vale per Dybala come per gli altri della rosa".