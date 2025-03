Paredes ha rimandato il ritorno a casa. Dietro il rinnovo con la Roma c'è la mano forte di Ranieri

Claudio Ranieri è stato accontentato. Leandro Paredes ha rinnovato per una ulteriore stagione con la Roma. "Non ho più parlato con lui del Boca. Io sono molto contento se resta. Ho stima di lui e mi dispiacerebbe se andasse via", aveva detto l'allenatore giallorosso nelle scorse settimane parlando del futuro del centrocampista argentino.

L'accostamento col Boca Juniors non è stato casuale, visto che nei mesi scorsi, da inizio stagione alla fine del mercato invernale, le voci su un possibile ritorno alla Bombonera si erano fatte sempre più insistenti. Questo perché il fascino di casa è sempre forte, per i calciatori argentini. Ma anche perché all'inizio della stagione, prima con De Rossi e poi con Juric, Paredes era praticamente uscito dalle rotazioni della squadra: nelle prime 12 giornate, ovvero prima dell'arrivo di Ranieri, erano state solo 5 le presenze, di cui una da titolare. Con Ranieri, invece, è tornato perno centrale della squadra giallorossa.

Nelle 17 partite di campionato col tecnico di Testaccio in panchina, l'ex Juventus è sceso in campo 13 volte e quasi sempre da titolare, saltando per scelta tecnica solo la prima col nuovo allenatore e la gara con l'Udinese. Una testimonianza di stima e di gradimento notevole, che certamente ha pesato sulla scelta di Paredes di rinnovare con la Roma e di rimandare, almeno per il momento, il suo ritorno a casa.