Dall'Argentina: Paredes, addio dalla Roma. Ha detto sì al Boca: i dettagli dell'affare

Era nell'aria e ora sembra arrivata la conferma. Almeno in Argentina sono sicuri: la storia tra Leandro Paredes e la Roma è ormai giunta ai titoli di coda. Il centrocampista argentino di 30 anni, con contratto valido fino al 2026 con il club giallorosso, ha deciso di lasciare l'Italia e la Serie A per rispondere al richiamo di casa. E del paese natale.

Infatti, come riferito dal noto giornalista argentino Cesar Luis Merlo e riportato da Relevo, dopo essersi lasciato corteggiare dal presidente Juan Román Riquelme già nel mese di gennaio, stavolta Paredes avrebbe deciso di accettare la proposta avanzata dal Boca Juniors per tornare là dove tutto è iniziato. Non a caso l'inserimento della clausola rescissoria nell'accordo con la Roma da 3,5 milioni esclusivamente in favore degli Xeneizes era già parso da indizio di mercato.

Ora però Paredes sembrerebbe davvero destinato al Boca Juniors a distanza di 13 anni. Il primo passo per il club azul y oro sarà quello di attivare la clausola d'uscita presente nel contratto con il club giallorosso, per poi firmare un contratto fino al 31 dicembre 2028. Già negli scorsi giorni dall'Argentina, precisamente da TyC Sports, erano trapelate delle anticipazioni a proposito dell'ingaggio che andrebbe a percepire il giocatore di San Justo, molto simile a quello percepito alla Roma al momento.