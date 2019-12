Parla Icardi: "A Parigi per vincere. Sono qui per dimostrare cosa so fare"

"A cinque mesi dal mio arrivo al Paris Saint-Germain posso dire di sentirmi molto bene. Sono arrivato qui con la grande voglia di dimostrare cosa so fare e per il momento le cose funzionano piuttosto bene". A parlare è Mauro Icardi, centravanti del PSG che tramite i canali ufficiali del club campione di Francia s'è così espresso sulla sua avventura parigina. "Non appena ho avuto l'opportunità di giocare, ho parlato con i miei compagni di squadre per dire loro cosa avrei potuto fare sul campo, come avrei potuto aiutarli con i miei movimenti. C'è subito stata una buona comunicazione con loro e questo ha contribuito a rendere più rapido il mio adattamento nel club".

Le statistiche dicono che, al momento, realizzi un gol ogni 16 tocchi.

"Segnare è qualcosa di naturale per me, cerco sempre di farmi trovare nella posizione migliore e di essere il più preciso possibile. E non appena ho l'opportunità di segnare, devo restare concentrato e mettermi in modalità 'killer'. Ad oggi ho quasi 150 gol e sono quasi tutti simili, questo è ciò che mi caratterizza".

Quali sono i tuoi obiettivi per la seconda metà di stagione?

"Sono venuto qui per aiutare la squadra e per vincere il maggior numero di trofei. L'obiettivo del club e dei tifosi è quello di veder vincere il Paris Saint-Germain e sto facendo quello che posso sul campo per aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo".