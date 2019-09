Parma-Cagliari, le formazioni ufficiali: Simeone guida l'attacco dei sardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allo stadio Tardini di Parma è tutto pronto per la terza giornata di campionato: padroni di casa contro il Cagliari di Maran, alla ricerca del primo punto in campionato, mentre i crociati sono reduci dal bel successo di Udine. Nella formazione di casa D'Aversa deve rinunciare a ben tre centrocampisti, in particolare al titolarissimo Kucka, ma non a Kulusevski, titolare anche dopo la settimana di impegni con la Svezia Under 21. Nei crociati spicca l'esordio in difesa di Darmian, mentre sull'altra fascia è confermato Gagliolo. Mediana scontata, con Brugman regista, Hernani e Barillà mezzali al suo fianco: davanti, con lo svedese, Inglese e Gervinho. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Karamoh, Cornelius, Laurini, Sprocati, Pezzella.

Allenatore: D'Aversa.

(4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, SimeoneA disposizione: Aresti, Rafael, Klavan, Pinna, Lykogiannis, Walukiewicz, Oliva, Ionita, Deiola, Birsa, Cerri, Ragatzu.Allenatore: Maran.

Tra gli isolani, detto delle assenze di Nainggolan, Pavoletti e Cragno, si rivede Olsen in porta e davanti a lui in consueto schieramento a quattro con Ceppitelli e Pisacane centrali, quest'ultimo preferito a Klavan, mentre sulla fascia destra Maran schiera Cacciatore e non Pinna. Nandez vince il ballottaggio con Ionita in mezzo, mentre Castro ha la meglio su Birsa come fantasista dietro le punte, che saranno, come da attese, Joao Pedro e Simeone.