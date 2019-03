Parma, D'Aversa: "Schiappacasse migliora, può fare bene"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro l'Atalanta. "Dispiace per Biabiany e Inglese, hanno avuto un infortunio importante seppur meno grave rispetto a quello che sembrava inizialmente. Ci sarà un'occasione importante per altri. L'Atalanta fa un gioco diverso, sono bravi individualmente. Hanno struttura e qualità, esprimono un ottimo calcio. Schiappacasse sta migliorando, cresce. È un ragazzo che si allena sempre al massimo, non si lamenta mai. Ha le qualità per fare bene".