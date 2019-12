Parma, il mercato in uscita ruota intorno a Kulusevski

Fonte: Inviato a Parma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se dovessimo identificare in un uomo copertina l’inizio di stagione del Parma certamente sceglieremmo Dejan Kulusevski, talentino classe 2000, arrivato in estate in prestito dall’Atalanta e a tratti trascinatore dei crociati. Che Kulusevski avesse dei gran colpi era già chiaro a tutti sin dalla scorsa stagione, dove con prestazioni fuori categoria aveva guidato la Primavera atalantina al titolo di campione d’Italia. I quattro gol e i sette assist messi in cascina in queste prime diciassette giornate hanno fatto brillare gli occhi a tante squadre, che già da qualche settimana sono entrate in contatto con l’Atalanta per strappare un pre-accordo in vista di giugno. L’Inter su tutte però vorrebbe accelerare i tempi e provare a trovare un accordo subito con l’Atalanta per l’acquisto e con il Parma per liberare sin da gennaio il talentino svedese. Al momento la società e D’Aversa stesso hanno messo il veto a questa possibilità, ma si sa, le vie del mercato sono infinite e con le giuste contromisure Kulu potrebbe davvero lasciare l’Emilia sin da subito.

Gran parte (se non tutto) il mercato in uscita del Parma girerà intorno a Kulusevski, anche se c’è un altro giocatore che potrebbe lasciare l’Emilia nel primo mese dell’anno. Si tratta di Luca Siligardi, escluso dalla lista Serie A ad inizio anno, e che ha tanto mercato in Serie B: la situazione è particolarmente spinosa, con il ragazzo che ha ancora un contratto abbastanza lungo ma che ha già espresso la sua volontà di tornare a giocare. Se Siligardi non verrà reintegrato in lista (cosa davvero poco probabile), allora per lui si apriranno le porte della cessione. E questa volta, al contrario della scorsa estate, anche l’ex Livorno potrebbe convincersi a lasciare Parma.