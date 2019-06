Parma, Masina obiettivo a sinistra. Potrebbe essere l'erede di Dimarco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport rivela oggi come il Parma stia pensando per la fascia sinistra a un ex giocatore del Bologna: Adam Masina. Il difensore classe '94 è attualmente in forza al Watford, e il ds dei crociati Daniele Faggiano starebbe pensando di riportarlo in Italia per far fronte alle partenze nel ruolo: ViaEmiliaNews.com sottolinea infatti come Federico Dimarco - che torna all'Inter per fine prestito, probabilmente andrà a Cagliari - mentre Massimo Gobbi potrebbe lasciare. Gagliolo, invece, potrebbe essere riportato al centro.