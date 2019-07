© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizia oggi la seconda avventura al Parma di Roberto Inglese. Come riporta Sky Sport, l'attaccante classe 1991 già questa mattina lascerà infatti il ritiro del Napoli per raggiungere la sua (vecchia) nuova destinazione. Inglese stavolta saluta il Napoli in prestito oneroso con obbligo di riscatto.