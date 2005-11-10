Ufficiale Parma, preso l'attaccante Simone Lontani. Il classe 2008 arriva dal Milan

Primo innesto dell'estate di calciomercato del Parma, che ha definito l'arrivo dell'attaccante classe 2008 Simone Lontani, giocatore in arrivo dal Milan. Questo il comunicato:

"Parma Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Simone Lontani, che entra a far parte della rosa gialloblu dopo la conclusione della sua esperienza con il Milan. Attaccante classe 2008, Lontani è approdato al Milan nel 2022 dal Cesena. Nel settore giovanile rossonero ha proseguito il proprio percorso di crescita, mettendosi in evidenza per le qualità tecniche, la duttilità offensiva e la capacità di incidere negli ultimi metri.

Nella stagione 2025/26 è stato tra i protagonisti della formazione U20 del Milan, realizzando 10 gol e 3 assist nel campionato Primavera 1. Nel corso della stagione ha inoltre fatto il proprio esordio con il Milan Futuro, aggiungendo un importante tassello al suo percorso di sviluppo.

L'arrivo di Lontani conferma l'attenzione del Club verso i giovani di prospettiva, inserendo in rosa un calciatore di qualità, talento e con ampi margini di miglioramento.

Queste le prime parole di Simone Lontani da giocatore del Parma Calcio:'Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura. Arrivo in un Club con una grande storia e con un progetto ambizioso. Darò il massimo ogni giorno per crescere, migliorare e ripagare la fiducia che mi è stata data. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e i tifosi gialloblu. Forza Parma!'

Benvenuto a Parma, Simone!".