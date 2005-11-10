Ufficiale
Parma, risoluzione anticipata del contratto per Pecchia: l'annuncio del club emiliano
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Fabio Pecchia e il Parma si salutano. Il club ducale ha infatti annunciato la fine del rapporto con l'allenatore esonerato due stagioni fa e sostituito allora da Cristian Chivu, ora all'Inter. Questo il comunicato:
"Parma Calcio 1913 comunica di aver esercitato l'opzione per il recesso anticipato del contratto in essere con l’allenatore Fabio Pecchia, il cui accordo era in scadenza il prossimo 30 giugno 2027.
L’allenatore, pertanto, non risulta più essere sottoposto a vincoli contrattuali con il Club a partire dalla giornata di oggi, giovedì 25 giugno 2026".
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