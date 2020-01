© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma "corta" in attacco per la trasferta di Parma, dove i giallorossi proveranno a riscattare il ko in campionato dello scorso novembre. Fuori Dzeko per squalifica, il tecnico Fonseca dovrà fare a meno di Mkhitaryan, Pastore e ovviamente di Zaniolo. Di seguito i convocati per la sfida:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Mancini, Florenz, Bruno Peres.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Veretout, Diawara.

Attaccanti: Cengiz, Kalinic, Kluivert.