Parma-Torino, i convocati di Abate: i granata ne chiamano 25, out Fortini e Ilkhan
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Niccolò Righi
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Oggi alle 17:04Serie A
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19.10.2026 17:04Serie A
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Alle 20:45 la sfida del Tardini tra il Parma e il Torino chiuderà la 7^ giornata del campionato italiano di Serie A. Per l'occasione, il tecnico dei granata Ignazio Abate ha reso nota la lista dei 25 calciatori convocati per la trasferta in Emilia Romagna. Restano indisponibili Ilkhan e Fortini. Di seguito la lista completa.
Parma-Torino, i convocati di Abate
Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.
Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Comert, Comuzzo, Ismajli, Patterson, Rodriguez.
Centrocampisti: Braganca, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Mandragora, Vlasic.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Oristanio, Pellegri, Simeone, Zapata.
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