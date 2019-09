Pazzo derby: 5 pali e tante emozioni, Roma avanti con Kolarov al 45'

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un primo tempo che passerà alla storia. Il derby tra Lazio e Roma, come spesso è accaduto anche in passato, è una partita ricca di emozioni e di occasioni. Mai, però, erano stati colpiti cinque legni in appena ventisette minuti di gioco. Tanta sfortuna ma anche giocate di alta scuola; per ora comanda la Roma, grazie al rigore trasformato da Kolarov al 17', concesso per un mani in area di Milinkovic-Savic su tocco di Dzeko.

La Lazio preme, la Roma sblocca - È la squadra di Inzaghi a prendere l'iniziativa e a comandare le operazioni fin dalle prime battute. Dopo appena due minuti, Lucas Leiva scuote la porta giallorossa colpendo un clamoroso palo interno a Pau Lopez battuto. La risposta romanista non si fa attendere: Zaniolo resiste alla carica di due avversari e scarica un gran tiro da fuori, ma il risultato è lo stesso. Dopo un paio di occasioni per Immobile e Milinkovic-Savic, proprio il serbo colpisce ingenuamente la sfera con la mano in area di rigore. Guida non ha dubbi e indica il dischetto, Kolarov è perfetto nell'esecuzione.

Chi ha fatto palo? - Fin qui diciassette minuti di grandi emozioni. I successivi dieci, però, sono qualcosa di mai visto. I biancocelesti attaccano a testa bassa ma le speranze di raggiungere subito il pari vanno a infrangersi ancora contro il legno: due volte in due minuti, per la precisione, perché prima Immobile rischia di spaccare il palo destro, poi Correa prova a piazzare, mancando di nuovo di pochissimi centimetri il bersaglio grosso. Sul ribaltamento di fronte ci riprova Zaniolo: Strakosha soffia, ancora palo. Si va al riposo così, nell'incredulità generale. La ripresa sarà tutta da vivere.