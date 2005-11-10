Pellegrini ammette: "Sembravo destinato a lasciare la Roma, ma Gasperini è stato fondamentale"

Nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia di Roma-Slovan Bratislava, Lorenzo Pellegrini ha parlato dell’importanza di Gian Piero Gasperini nella sua permanenza in giallorosso: “È stato fondamentale. Abbiamo iniziato a lavorare l’anno scorso in una situazione in cui separarsi sembrava normale, anche se non sarebbe mai stato normale. Sembrava arrivato il tempo giusto per andare ognuno per la sua strada.

Invece, già dalla prima volta che ci siamo parlati, ci siamo trovati sul percorso che avrei potuto fare qui con lui, nonostante avessi solo un anno di contratto. Da parte mia c’è stata sempre la massima disponibilità per venire qui ogni giorno e fare il bene della squadra, come sempre.

Quanto alla questione contrattuale, con la società non abbiamo parlato di cose nel dettaglio. Non stavo bene per via dell’infortunio e non ci sono toni polemici, anzi… La società, il mister, lo staff, i compagni: ho sentito tutti in estate e tutti mi hanno sempre dimostrato di volere la mia permanenza. È stato tutto naturale e semplice, la cosa più importante è stare bene e fare parte del gruppo, continuando a lavorare per essere il prima possibile al 100%”.