Pellegrini si è ripreso la Lazio, ma il futuro resta in bilico: fra due mesi può ricambiare tutto

Luca Pellegrini aspetta il suo nuovo "debutto" con la Lazio. Tornato tra i convocati e quindi in panchina nella vittoria di Torino contro la Juventus di settimana scorsa, il terzino potrebbe scendere finalmente in campo all'Olimpico nella gara di questa sera col Parma, anche se il suo futuro a medio-lungo termine resta tutto da definire. Dopo circa un mese e mezzo trascorso fuori dalla lista per la Serie A, il 27enne è stato reintegrato e rappresenta a tutti gli effetti un'alternativa sulla fascia sinistra di mister Gattuso. Il suo ritorno tra i convocati, tuttavia, non implica necessariamente una svolta definitiva: molto dipenderà dallo spazio che Pellegrini riuscirà a conquistarsi e, soprattutto, dalle valutazioni della società capitolina nei prossimi due mesi.

I numeri di Pellegrini con la Lazio

Arrivato nella Capitale nel gennaio 2023, inizialmente in prestito dalla Juventus, Pellegrini in questi tre anni ha raccolto un totale di 91 presenze con la maglia biancoceleste, segnando 2 gol e servendo 7 assist. In estate lo hanno cercato Hull City, Ipswich Town, Deportivo A Coruña, Espanyol e, sul gong finale, anche Al Ittifaq e alcuni club turchi, ma Pellegrini alla fine è rimasto dov'era ed è stato tagliato fuori dalla lista. Risultato? In stagione per lui si contano finora appena 26 minuti in Coppa Italia, pur continuando sempre ad allenarsi con il gruppo. Adesso il giocatore cresciuto nella Roma può provare però a rientrare nelle rotazioni del campionato, anche se la concorrenza sulla corsia mancina - da Nuno Tavares a Pedraza - resta un elemento da non sottovalutare.

A gennaio si tornerà inevitabilmente a parlare di mercato

Sul futuro pesa non poco la questione contrattuale: Pellegrini è attualmente in scadenza, ma la Lazio dispone di un'opzione per prolungare l'accordo di un'ulteriore stagione. Una possibilità che lascia aperta la strada alla permanenza, senza escludere però scenari differenti. Le opportunità di mercato e le esigenze del club potrebbero infatti ri-cambiare gli equilibri già durante il mercato di gennaio, specie se Lotito e la dirigenza decidessero di non avvalersi della clausola a loro favore.