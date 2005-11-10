Juventus-Lazio, i convocati di Gattuso: nella lista c'è anche Luca Pellegrini
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Andrea Piras
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Oggi alle 14:08Serie A
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18.10.2026 14:08Serie A
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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida contro la Juventus di questa sera. Come annunciato in settimana, Luca Pellegrini fa parte della spedizione dell'Allianz Stadium.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti.
Difensori: Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Floriani, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, Sutalo.
Centrocampisti: Dele-Bashiru, Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni.
Attaccanti: Pinamonti, Zaccagni, Isaksen, Noslin, Serra.
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