Lazio, colpo di scena Pellegrini: epurato per un mese e mezzo, torna proprio con la Juve

Luca Pellegrini torna a disposizione della Lazio ed è stato appena convocato per la sfida di questa sera contro la Juventus. Dopo circa un mese e mezzo trascorso fuori dalla lista per la Serie A, il terzino biancoceleste è stato reintegrato e potrà tornare a essere un'opzione per Gennaro Gattuso. A spoilerare questa novità era stato lo stesso allenatore alla vigilia della trasferta di Torino: "Pellegrini è tornato in lista, oggi partirà con noi. La società ha deciso così ed è a tutti gli effetti a disposizione". Una notizia che chiude, almeno per il momento, una vicenda che aveva tenuto il classe 1999 lontano dalle gare di campionato.

Il percorso di Pellegrini con la Lazio

Arrivato nella Capitale nel gennaio 2023 inizialmente in prestito dalla Juve, Pellegrini ha collezionato finora 91 presenze con la maglia biancoceleste, impreziosite da 2 gol e 7 assist. L'esclusione dalla lista era arrivata dopo il mercato estivo, in una situazione legata alle valutazioni societarie sulla composizione della rosa e alle possibili soluzioni per il futuro del giocatore. Nonostante l'impossibilità di scendere in campo in Serie A, il terzino ha comunque continuato ad allenarsi con il gruppo, rimanendo a disposizione dello staff per il lavoro quotidiano.

Il ritorno, proprio contro la sua ex

Il reintegro restituisce a Gattuso un'alternativa sulla fascia sinistra, dove il tecnico può già contare su Nuno Tavares e Alfonso Pedraza. La sfida dell'Allianz Stadium rappresenta inoltre un appuntamento particolare per Pellegrini, che ritrova una delle squadre del proprio passato. La convocazione non implica un posto da titolare, ma segna un primo passo concreto verso il ritorno nelle rotazioni della Lazio. Dopo settimane trascorse ai margini, adesso la parola torna al campo.