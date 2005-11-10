Lazio, oggi l'ufficialità del reintegro di Pellegrini: torna da ex contro la Juve

"Su Pellegrini è semplice, io parlo non solo con lui ma con tutti i giocatori. Luca sa le dinamiche societarie, questa è una roba societaria e vediamo cosa succederà". Così non più tardi di una settimana fa in conferenza stampa Gennaro Gattuso spiegava la situazione relativa all'esclusione dalla lista Serie A di Luca Pellegrini. Di un possibile reintegro del terzino sinistro classe '99 se ne parlava ormai da settimane e oggi diventerà ufficiale. Probabilmente sarà lo stesso Gattuso ad annunciarlo oggi in conferenza stampa, nell'appuntamento fissato alle 12.30 dopo la rifinitura che si svolgerà un paio d'ore prima. "Sta alla società decidere se integrarlo o meno" aveva chiosato il tecnico calabrese e oggi la decisione è arrivata. Pellegrini tornerà da ex contro la Juve, anche se nelle gerarchie parte ancora dietro a Tavares e Pedraza sulla corsia di sinistra.

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Non dovrebbero esserci particolari variazioni rispetto alla formazione vista domenica scorsa contro il Monza all'Olimpico. L'unica novità ci sarà in difesa, con Sutalo che tornerà al fianco di Provstgaard nella linea a quattro completata da Nuno Tavares a sinistra e Floriani Mussolini a destra davanti a Christos Mandas. Rimandati i rientri degli indisponibili, con Cancellieri, Marusic e Rovella che puntano tutti e tre la sfida del prossimo weekend all'Olimpico contro il Parma. A centrocampo dunque scelte quasi obbligate, con Dele-Bashiru che non è in grande condizione e sarà l'unico cambio per il terzetto titolare composto da Frattesi, Belahyane e Taylor. In attacco sarà ancora Tijjani Noslin a guidare il tridente, con Pinamonti pronto a subentrare a gara in corso, mentre ai lati conferme per Zaccagni a sinistra e Isaksen a destra.