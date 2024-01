Pellegrino in uscita dal Milan? Arriva il no della FIFA ma non è ancora finita: le ultime

vedi letture

Non è ancora finita tra il Milan e la Salernitana per il prestito di Marco Pellegrino. Dopo un primo “no” della Fifa alla deroga sui tre cambi di maglia in una stagione - sottolinea MilanNews.it - i dirigenti e i legali rossoneri sono rimasti in contatto con l’organismo mondiale del calcio per trovare una soluzione.

In particolare, si dovrebbe trattare di una fase interpretativa delle stagioni in cui le presenze ufficiali di Pellegrino con il Platense e con il Milan sono avvenute visto che il difensore oggi in rossonero ha giocato con il suo ex club all’interno, secondo un’interpretazione, nella stagione 2022-23 e non nella 2023-24. La Salernitana attenderà le prossime ore per vedere se il Milan riuscirà a sbloccare o meno la situazione e se ciò dovesse accadere, prenderebbe Pellegrino in prestito secco fino a fine stagione. Sul calciatore c'era anche l'Hellas Verona.

Ore di attesa anche per Chaka Traoré. Il laterale, autore del gol del definitivo 3-0 nella vittoriosa trasferta di Empoli e che ha segnato anche in Coppa Italia contro il Cagliari, dovrà decidere se terminare la stagione al Milan o se andare a fare esperienza a Losanna.