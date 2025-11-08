Live TMW Parma, Pellegrino: "Il gol di Bernabé ci ha dato tranquillità per il secondo tempo"

Le parole di Mateo Pellegrino dopo Parma Milan.

Ore 20.46 - Inizia la conferenza.

Come vuoi continuare a Parma? Ambisci a rimanere in Serie A?

"Voglio migliorare ogni giorno, quello è il mio focus: migliorare in allenamento e fare gol in partita".

Si è parlato di te al Milan. Ti piacerebbe?

"È bello che si parli di una squadra come il Milan. Ma oggi il mio focus è sul Parma, difendere questa maglia ogni giorno e farò del mio meglio per migliorare".

Sei andato vicino al gol anche oggi, Britschgi ha dimostrato di poter esser un alternativa sui traversoni per te:

"Oggi ci sono andato vicino, è importante avere le occasioni. Il gol arriverà, ci sono andato vicino più volte. Se arrivano i cross da entrambi i lati è un bene per tutti noi".

Un approccio non dei migliori, poi la reazione. Vi ha caricato il gol o c'è stato qualcosa nello spogliatoio?

"Avevamo cominciato bene la partita, poi col gol loro non abbiamo continuato bene. Il gol di Bernabé ci ha tenuto in partita e ci ha dato tranquillità. La spinta dei tifosi e la nostra volontà di pareggiare la partita ci hanno fatto crescere".

Ti sei prefissato un obiettivo di gol?

"Non mi piace mettere numeri, vado di partita in partita. Il mio focus è il presente. Non c'è un numero".

Ore 23.50 - Termina la conferenza stampa.