Perso Palestra, l'Inter sfoglia la margherita per la corsia destra: in lista c'è anche Molina
L'Inter è al lavoro per individuare il sostituto di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid dopo il pagamento della clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Archiviata la delusione per il mancato arrivo di Marco Palestra, destinato al Chelsea, la dirigenza nerazzurra valuta diversi profili per rinforzare la corsia destra senza particolare fretta, ma con l'obiettivo di aggiungere qualità ed esperienza alla rosa.
Come scrive Tuttosport, tra i nomi più apprezzati c'è Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, osservato dall'Inter fin dai tempi dell'Udinese. L'argentino rappresenta una soluzione di alto livello, anche se la trattativa con il club spagnolo si preannuncia complessa. Il suo valore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, cifra che potrebbe essere ridotta attraverso una trattativa. Sul giocatore resta vigile anche la Roma.
Un'alternativa è Agustin Giay del Palmeiras, classe 2004, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. Il club brasiliano valuta il cartellino circa 20 milioni. Tra le opzioni figurano anche Dodò della Fiorentina, soluzione più economica ma con caratteristiche differenti rispetto a Dumfries, e Norton-Cuffy, già seguito nei mesi scorsi. Più costose, invece, le piste che portano a Moussa Diaby e Kayode, valutati intorno ai 40 milioni. Sullo sfondo resta anche la possibilità di utilizzare Davide Frattesi come pedina di scambio per arrivare ad Andrea Cambiaso o Dan Ndoye.