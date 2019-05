Pinamonti: "Italia, la fascia mi gasa. Inter, mi piacerebbe tornare"

Andrea Pinamonti è ora impegnato con la Nazionale Under 20 al Mondiale in Polonia, indossa la fascia di capitano e ha parlato di diversi aspetti attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. "Pesa la fascia? No, non mi pesa, mi gasa. La fascia è una responsabilità, se la prendi male la pressione ti stritola e non è facile gestirla. Io però non la sento. Io accostato a Dzeko, Belotti, e Icardi? Non mi rivedo in nessuno, ho tanto da imparare. Quando sarò completo, me lo richieda e le saprò dare un paragone", le parole dell'attaccante di proprietà dell'Inter ma in prestito al Frosinone nell'ultima stagione.

Inter in Champions. L'attaccante ha così parlato dei nerazzurri: "Felicissimo. Non ho visto la partita con l’Empoli purtroppo, ma se lo meritano. Posso solo dire che mi farebbe assolutamente piacere tornare all’Inter", le sue dichiarazioni.