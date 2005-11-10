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Pioggia di infortuni tra Serie A e Nazionale, Comolli torna in pista: le top news delle 18

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 18:00Serie A
19.10.2026 18:00Serie A
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Dalla nuova avventura a Pisa del dirigente francese alle formazioni ufficiali di Monza-Cagliari: le news più importanti del pomeriggio su TMW.
FotoTUTTOmercatoWEB

Alle ore 18:30 riprende il programma della 6^ giornata di Serie A, con il primo match del lunedì che mette di fronte il Monza e il Cagliari. Sono state diramate le formazioni ufficiali, ecco dunque le scelte sugli undici titolari da parte di Juric e di Murelli, vice di Pisacane che sostituisce quest'ultimo squalificato.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Ondoa, Akinsammiro, Mangas; Robinson, Mota; Varela.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Maldini; Mendy, Nzola.

Dybala, altre due settimane di stop

Intanto però c'è chi pensa già alla Champions, come nel caso di Roma e Napoli che domani già scendono in campo. Gasperini, presentando la partita nella conferenza stampa del pre, ha comunicato che l'infortunio di Dybala sia più serio di quanto pensassero a Trigoria: "Speravamo fosse un recupero più veloce, invece, in base agli ultimi esami che ha fatto ieri, abbiamo capito che sarà più lungo. Almeno un paio di settimane".

Allegri (ri)perde Alisson Santos

Anche Allegri e il suo Napoli si proiettano alla partita europea, che vedrà gli azzurri opposti al Bodo/Glimt. Senza Alisson Santos, che si è fatto di nuovo male dopo essere appena rientrato: "Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo".

Conceicao si ferma fino alla sosta

A proposito di infortuni, la Juventus perde Francisco Conceicao fino alla prossima sosta. Lo fa sapere il club bianconero tramite una nota medica: "A seguito del trauma alla spalla sinistra riportato durante la partita contro la Lazio, Francisco Conceicao è stato sottoposto questa mattina presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato gli esiti di una lussazione gleno-omerale, già ridotta nella serata di ieri. Il calciatore sarà sottoposto a terapia conservativa e ha già iniziato il percorso riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

Ali Zoma salta la pausa Nazionali

Ultimo ma non ultimo, c'è anche l'infortunio di Mohamed Ali Zoma. L'attaccante del Norimberga salterà la prossima sosta con la Nazionale italiana: infortunatosi alla spalla, si opererà e rientrerà soltanto nel 2027.

Comolli riparte dalla Serie B

Ufficiale la nuova avventura di Damien Comolli. Il dirigente francese, che in estate si è separato dalla Juventus, rientra nel calcio italiano con il ruolo di presidente e amministratore delegato del Pisa in Serie B.

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