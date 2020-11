Pirlo celebra Morata: "Ci abbiamo puntato tanto in estate, oggi è al centro del gioco della Juve"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha commentato anche il sorprendente rendimento di Alvaro Morata (sei gol in sette partite) nell'intervista concessa ai canali ufficiali del club in vista del big match con la Lazio: "Io lo conoscevo come un giocatore completo e non solo in fase di finalizzazione, lo sta dimostrando in queste partite. Alvaro è sempre al centro del gioco, noi coinvolgiamo molto i nostri attaccanti e lui si sta trovando molto bene sia in fase offensiva che di finalizzazione. Abbiamo puntato tanto su di lui quando l’abbiamo preso e ci puntiamo ancora di più adesso che sta bene", le dichiarazioni del tecnico della Juventus.