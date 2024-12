Pjanic: "Nessuno si aspettava la Roma così in basso, le auguro di fare meglio"

vedi letture

A Dubai è andata in scena la quindicesima edizione dei Globe Soccer Awards, con tanti protagonisti del mondo del calcio che hanno ricevuto i riconoscimenti per il 2024 (qui tutti i premiati).Tra gli ospiti spicca anche Miralem Pjanic, grande punto di riferimento della Juventus di Massimiliano Allegri che è arrivata in finale di Champions League, e della Roma. E proprio delle sue due ex squadra Pjanic parla a Sky Sport: "La Roma? Sicuramente nessuno si aspettava i giallorossi così in basso, gli auguro di fare meglio della prima parte che non corrisponde all'immagine del club".

La Juventus. "I bianconeri - continua Pjanic - potevano fare qualcosina in più, ma hanno un nuovo allenatore e serve tempo. Hanno investito tanti soldi sul mercato, puntano sempre a vincere lo scudetto e non sono mai contenti di non essere primi, ma sono sicuro che Motta e tutta la squadra faranno tutto per competere".

Ritorno in Italia. "L’Italia mi manca, nove anni non si dimenticano. Se torno? Forse un giorno, ma non credo come calciatore. Se mi ha stupito qualche giocatore? Mi piace guardare quando c’ha la palla Yamal, quando stavo a Barcellona già parlavano di lui come futuro crack e avevano ragione. Lo dobbiamo proteggere perché è un talento straordinario".