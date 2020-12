Pogba: "Il razzismo è il più grosso problema del calcio. Non siamo calciatori, ma essere umani"

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, nel documentario UEFA 'Outranged' si è soffermato sul problema razzismo nel mondo del calcio: "Il razzismo è il più grande problema esistente nel calcio oggi. Dobbiamo fermarlo. Ogni mese sentiamo qualcosa su qualcuno che viene insultato, gli vengono fatti i 'Buuh', viene chiamato 'Scimmia'. Ma dobbiamo pensare che queste persone non sono solo calciatori, sono anzitutto essere umani. Penso che tutti noi dovremmo fare qualcosa affinché questa cosa cambi".



⛔ "Discrimination is the biggest problem in football today. We need to stop it."

𝗢𝗨𝗧𝗥𝗔𝗚𝗘𝗗, a brand-new documentary, tackles a problem that football can no longer ignore.

