Polemiche post Inter-Verona? Materazzi: "Duda ha preso in giro l'arbitro, non il Var"

vedi letture

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale, si è soffermato sul campionato e sulla posizione dell'Inter nel corso di un'intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "La verità è che vedo un obiettivo unico da parte di tutti: buttar giù l’Inter, che è la più forte".

Vale qualcosa, il +2 in classifica con cui parte l’Inter nel girone di ritorno?

"Credo valga zero, non cambiano i ragionamenti. L’Inter vuole vincere lo scudetto e sa che anche la Juventus vuole farlo. Lasciamo stare quel che dice Allegri e i discorsi sul quarto posto...".

Come le spiega, le polemiche post Inter-Verona?

"Vuol dire che ci temono, semplice. La verità di quel finale di partita è che l’arbitro è stato ingannato più da Duda che dal Var. Il giocatore del Verona ha preso in giro l’arbitro. E quando lo fai, ti assumi il rischio delle conseguenze. Io dico che l’azione andava fermata, certamente. Ma non parliamo di gomitata di Bastoni, non era così, semmai una spallata. Se quella era una gomitata, allora dico che andava fischiato rigore per l’Inter per la spinta su Bastoni".