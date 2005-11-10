Ufficiale Union Brescia, annunciato il nuovo direttore generale: è Mauro Pederzoli

Nuovo direttore generale per l'Union Brescia. Il nome è quello di Mauro Pederzoli, scelto già nei mesi scorsi dal presidente Giuseppe Pasini, che prenderà il posto di Stefano Medioli prossimo a lasciare quel ruolo. La notizia viene confermata direttamente dal club, con il seguente comunicato ufficiale: "Union Brescia comunica di aver affidato a Mauro Pederzoli l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica del Club.

Il dirigente assumerà ufficialmente il proprio incarico a partire dall’11 luglio, entrando a far parte dell’organizzazione societaria con il compito di coordinare e supervisionare l’intera area tecnica del Club. Nello specifico, faranno diretto riporto a Pederzoli la Direzione Sportiva della Prima Squadra, l’area Scouting e il Settore Giovanile, con l’obiettivo di garantire una visione strategica unitaria, favorire la crescita del patrimonio tecnico e consolidare un modello di sviluppo condiviso tra tutte le aree sportive.

Pederzoli, nato a Brescia l’1 novembre 1961, vanta un percorso di assoluto prestigio nel calcio italiano e internazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi dirigenziali in importanti realtà professionistiche iniziando proprio dal Brescia. Poi Cagliari, Liverpool, Torino, Milan, Cerro Porteño, Quevedo, Miami, Novara e Parma, distinguendosi sempre per competenza nella costruzione delle squadre, nella pianificazione sportiva e nella valorizzazione dei giovani talenti.

Il suo profilo si è arricchito anche attraverso significative esperienze internazionali. In Cina ha ricoperto il ruolo CEO del GZ Hengfeng, mentre nell’ultima stagione in Romania ha svolto l’incarico di Direttore Sportivo del FC Rapid București, consolidando ulteriormente il proprio bagaglio manageriale in contesti calcistici di alto livello.

L’arrivo di Mauro Pederzoli rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita di Union Brescia, che continua a investire sul rafforzamento della propria struttura organizzativa con l’obiettivo di costruire un progetto tecnico moderno, solido e orientato al lungo periodo.

Mauro Pederzoli sarà presentato ufficialmente ai media questa mattina, sabato 4 luglio, alle ore 10, nel Media Center dello Stadio Mario Rigamonti".