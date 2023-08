Prandelli crede nella Fiorentina: "Arrivati giocatori giusti, ma il vero colpo è il gioco di Italiano"

Dopo un grande esordio in Serie A, c'è attesa per la sfida di questa sera tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Rapid Vienna, che in Austria accoglie i viola per l'andata dello spareggio per entrare nei gironi di Conference League. A parlare della sfida sulle colonne della Gazzetta dello Sport è Cesare Prandelli, ex tecnico viola, che giudica l'operato dei toscani fin qui: "La squadra di Italiano, fin da subito, non dovrà commettere la leggerezza di pensare che tutto sia scontato dopo il gran percorso della scorsa stagione e la finale contro il West Ham. Adesso le rivali guarderanno la Fiorentina con occhi diversi e la affronteranno con maggiore attenzione".

Sul mercato.

"Sono arrivati i giocatori giusti nei ruoli giusti. Ma il vero colpo della Fiorentina sarà il gioco. Italiano ha idee chiare e punta su un calcio propositivo che esalta le varie individualità. E soprattutto è arrivato alla terza stagione a Firenze, quella in cui di solito si raccolgono i frutti dell’ottimo lavoro svolto nei primi due anni. Vincenzo, che è stato anche un mio giocatore, è un allenatore lanciato: mi aspetto una Fiorentina protagonista in Conference e più continua anche in campionato".