Pres. Atletico Madrid raffredda l'interesse del Milan: "Non credo che Alvaro andrà in Italia"

Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha parlato brevemente del futuro di Alvaro Morata in un'intervista concessa a Cadena COPE: "Non abbiamo notizie sulla situazione futura di Morata, ma mi sorprende. Non credo che andrà in Italia", le dichiarazioni del presidente dei colchoneros sul grande obiettivo del Milan per rinforzare l'attacco.

C'è anche la Roma

Su Morata, in scadenza di contratto nel 2024 e ormai da settimane in trattativa per il rinnovo, è attivo anche il pressing della Roma. Intanto lo stesso attaccante spagnolo nelle ultime ore ha detto no a importanti offerte dall'Arabia Saudita.