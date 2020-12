Processo a Conte, quanto ha speso l’Inter per uscire due volte ai gironi

Quasi trecento milioni di euro. È questa la cifra investita dall’Inter, se si guarda soltanto agli acquisti, nelle ultime due stagioni, per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Netta differenza tra la campagna acquisti 2019/2020, costata circa 190 milioni: i due investimenti principali sono quello estivo per Romelu Lukaku e quello invernale per Christian Eriksen. Più contenuto l’esborso nell’ultimo calciomercato: 100 milioni totali, tra i quali brillano i 43 investiti per Achraf Hakimi, più gli effetti della stagione scorsa (leggi alla voce riscatti Barella e Sensi).

Cessioni e paragoni. Detto degli acquisti da circa 290 milioni, le cessioni effettuate nei due anni (tre sessioni, aspettando gennaio 2021) hanno portato in cassa un totale di 153 milioni: il saldo, comunque, è decisamente negativo. E può essere utile fare un confronto con le squadre che hanno eliminato l’Inter dalla competizione: nello stesso lasso di tempo, il Real Madrid ha investito 355 milioni (con cessioni per 218), il Borussia Mönchengladbach 45 milioni (con cessioni per 34) e lo Shakhtar Donetsk 5,5 milioni (con cessioni per 2,2).

Mercato 2020/2021 - I principali acquisti

Hakimi - 43 milioni

Barella - 28 (riscatto)

Sensi - 20 (riscatto)

Pinamonti - 8

Kolarov - 1,5

Mercato 2019-2020 - I principali acquisti

Lukaku - 74 milioni

Eriksen - 27,5

Lazaro - 22,4

Politano - 21,1

Barella - 12 (prestito)

Radu - 10,6

Sensi - 2,2 (prestito)

Young - 1,7