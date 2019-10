© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport raccontando i suoi primi mesi sotto la torre Eiffel. "La macchina è ripartita anche se devo continuare a lavorare perché ho avuto un periodo estivo complicato e non ero al cento per cento quando sono arrivato a Parigi. Affrontare l'Inter agli ottavi? La vivrò nel migliore dei modi, se toccherà a me andare in campo, da professionista, darò il massimo per difendere la nuova maglia. All'Inter non posso che augurare il meglio. Anno buono per lo Scudetto? C'è un allenatore che vuole vincere, i giocatori vogliono altrettanto".