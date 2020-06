PSG, non solo Cavani e Thiago Silva: il punto sugli altri giocatori che andranno via a zero

"Cinque giocatori in scadenza di contratto non rinnoveranno il contratto col Paris Saint-Germain. Leonardo, in una intervista rilasciata a 'Le Journal du Dimanche', ha annunciato questa sera che Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa ed Eric Maxim Choupo-Moting non faranno parte del Paris Saint-Germain il prossimo anno. "Anche se - ha specificato - proveremo a trattenere Cavani e Thiago Silva fino ad agosto per la Champions".

Per Cavani, in questo momento è sfida tra Inter e Atletico Madrid mentre sulle tracce di Thiago Silva - che ha annunciato di non voler tornare in Brasile - è sfida tra Milan ed Everton. Quale, invece, il futuro degli altri tre?

Thomas Meunier - Terzino destro classe '91, fu acquistato dal Paris Saint-Germain nell'estate 2016 e in quattro anni ha collezionato 119 presenze ufficiali. Nonostante qualche problemino fisico, anche in questa stagione per Tuchel era a tutti gli effetti il laterale titolare. Ad aprile, il Borussia Dortmund ha presentato un'offerta ufficiale ma il calciatore belga non ha ancora deciso e negli ultimi giorni s'è fatto avanti con forza anche il Tottenham. In Italia è stato proposto a Juventus e Inter, ma è poco più che una idea.

Layvin Kurzawa - Terzino sinistro classe '92, fu acquistato dal Monaco nell'estate 2015 per 25 milioni di euro e in 5 stagioni ha collezionato più di 120 presenze ufficiali col PSG. Piace al Chelsea, in Italia studiano l'operazione Inter e soprattutto Napoli (se parte Ghoulam) col suo entourage che chiede 7-8 milioni di euro di commissioni. Mentre per il giocatore è necessario mettere sul piatto un contratto pluriennale da 4.5/5 milioni di euro netti a stagione.

Eric Maxim Choupo-Moting - E' già alla ricerca di squadra, perché il PSG ha chiarito che non gli rinnoverà il contratto nemmeno per altri due mesi. Del resto Choupo-Moting non è un titolare del PSG e Tuchel in questa stagione l'ha utilizzato solo nei primi mesi per un totale di 768 minuti. La scorsa estate pensò concretamente il suo acquisto il Lecce, ora lo sta valutando il Torino, ma occhio anche al Fenerbahce.