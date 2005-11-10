Pulisic lancia il Milan, che spreca l'occasione del raddoppio: rossoneri avanti 1-0 sull'Udinese al 45'
Un avvio super, e almeno una palla gol sciupata nel finale di frazione. Il Milan chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo sull’Udinese, grazie alla rete segnata da Christian Pulisic dopo 6 minuti, ma non riesce a chiudere la partita con la rete del raddoppio.
Che spreco nel finale
L’impressione lasciata dalla squadra di Ruben Amorim, che ha lanciato il 4-4-1-1 con Diawara terzino sinistro, è comunque buona: il Milan è, nel complesso, padrone del campo a cospetto dei bianconeri di Kosta Runjaic, mai troppo pericolosi e non troppo puliti nell’ultimo passaggio.
Nel finale di primo tempo, ecco la clamorosa occasione rossonera per il bis: Modric - già autore dell’assist per Pulisic - libera Tomori, che crossa. Bartesaghi e Ramos, però, si ostacolano a vicenda e non riescono a impensierire Maduka Okoye. Poco male, per Amorim, almeno finora: Milan avanti 1-0 sull’Udinese all’intervallo.