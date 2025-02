Quanto vale Maignan? Il Milan s'interroga: c'è un contratto fino al 2029 da firmare

Mike Maignan è stato il protagonista in negativo della serata del Milan. Vero infatti che all'indomani della sconfitta in quel di Rotterdam in casa Milan ci si interroga soprattutto su quel 4-2-fantasia che ieri di risultati ne ha prodotti ben pochi, ma l'1-0 conquistato dal Feyenoord nel primo atto della fase play-off è figlio di un errore clamoroso del portiere francese che dopo una manciata di secondi s'è lasciato infilare da una conclusione tutt'altro che irresistibile di Paixao rendendo la partita dei rossoneri decisamente più impervia.

Maignan non sta attraversando un grande periodo. Meno di un mese fa facilitò il gol di Diao del Como e un errore lo commise anche poco prima contro il Cagliari. E poi contro la Juventus, in occasione dell'ultima sconfitta del Milan in campionato, non ha mostrato grande reattività su entrambe le reti bianconere. Errori e incertezze che potrebbero portare il Milan a interrogarsi sul valore del suo numero uno adesso che la trattativa per il rinnovo del contratto è entrata nella fase finale.

Trent'anni da compiere il prossimo luglio, Maignan è attualmente legato al Milan da un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Le parti nelle scorse settimane sono giunte a un accordo per tre ulteriori stagioni con incremento dell'ingaggio: cinque milioni di euro netti l'anno. L'ultima parola però spetta al Milan perché la decisione è di quelle importanti. Un salario così importante lo corrispondi infatti solo al tuo portiere titolare e una volta sottoscritto un contratto del genere anche una cessione diventa molto più complicata. E quindi la domanda che oggi serpeggia a Casa Milan è la seguente: Maignan è il portiere giusto su cui puntare per le prossime quattro stagioni?