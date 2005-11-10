Raimondo show: tripletta al Sassuolo e Frosinone quinto. Allo Stirpe finisce 4-2

Il Frosinone batte 4-2 il Sassuolo allo Stirpe e vola al quinto posto in classifica con 13 punti, trascinato da uno straordinario Antonio Raimondo. L'attaccante firma una tripletta e raggiunge quota 7 reti in campionato, diventando l'attuale capocannoniere della Serie A. Una serata da protagonista assoluto per il centravanti gialloazzurro, decisivo nel regalare alla squadra di Alvini una vittoria pesante e spettacolare.

Calò apre, Raimondo trascina i ciociari

La partita si accende fin dalle prime battute. Il Frosinone passa in vantaggio al 9' con Calò, bravo a sfruttare il recupero di Masini e soprattutto un errore di Bakola, ma il Sassuolo risponde al 14' con capitan Berardi. I padroni di casa continuano a spingere e trovano in Raimondo il finalizzatore ideale: l'attaccante colpisce due volte e porta i ciociari sul 3-1 tra 26' e 29'. I neroverdi, però, non si arrendono e accorciano le distanze al 37' con Thorstvedt, fissando il risultato sul 3-2 all'intervallo.

Raimondo cala il tris, il Sassuolo non rimonta

Nella ripresa il Frosinone continua a cercare la rete della sicurezza e la trova al 57'. Sugli sviluppi di un corner, Ghedjemis impegna Muric di testa: il portiere respinge, ma Raimondo è ancora una volta il più rapido ad avventarsi sul pallone e a firmare il 4-2, completando la tripletta personale. Il Sassuolo prova a riaprire la gara con Laurienté, fermato dalla risposta di Palmisani, e con Lipani, che non inquadra lo specchio. I cambi nel finale non modificano l'inerzia del risultato: lo Stirpe festeggia il successo del Frosinone e la serata da incorniciare del suo bomber ventiduenne.