Live TMW Ranieri: "Dybala e Rensch, aspettiamo domani gli esami. Classifica? Non la vedo"

3 punti importanti per la Roma, che continua la sua striscia positiva in Campionato vincendo anche contro il Cagliari all'Olimpico per 1 a 0. A commentare il successo giallorosso Claudio Ranieri. Segui su TMW la diretta testuale.

18.39 - Inizia la conferenza

Cosa le è piaciuto di più della gara di oggi?

"Il senso del sacrificio della squadra. Sapevamo non sarebbe stata una partita semplice. Abbiamo rischiato qualcosa ma si deve rischiare se vuoi vincere. Mi è piaciuto l'aiuto reciproco. La contentezza della squadra sul gol di Dovbyk. Mi è piaciuto il pubblico che ci ha aiutato e mi ha fatto capire tanto. La squadra non ha avuto il tempo di riposare bene ma questa squadra ha raschiato il fonde del barile e queste sono cose importanti".

Su Svilar e Dybala.

"Mile sta facendo un Campionato stupendo. Lui si fa sempre trovare pronto. Dybala aspettiamo domani mattina. Non lo volevo rischiare ma si è fatto male con un colpo di tacco. Spero sia poco".

Quarto posto vicino...Ci crede?

"Io credo nel lavoro. Io quando sono venuto qua ho promesso umiltà e lavoro. I tifosi devono sognare, noi lavorare e mettercela tutta. La classifica continuo a non vederla. La vedremo già avanti quando imboccheremo il rettilineo finale. E' lì che si vedono i cavalli, i purosangue".

Sul contratto di Mile Svilar si hanno novità

"Sono cose che dovete chiedere a Ghisolfi. Non è materia mia. Io lo voglio confermare"

Rensch, come sta?

"Farà gli esami domani. Lui anche soffre un po'. Più volte o lo sostituisco o lo faccio entrare negli ultimi minuti. Era abituato a spingere molto all'Ajax ma qui deve spingere di più".

18.46 - Finisce la conferenza stampa