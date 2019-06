© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri elogia Francesco Totti. L'ormai ex allenatore della Roma, che ieri ha ammesso di esser stato scelto proprio dall'ex capitano giallorosso, al 'Corriere dello Sport' ha dato un consiglio alla società in vista del nuovo corso: "Francesco mi è sempre stato vicino ed è lui è il simbolo del futuro, se gli lasceranno fare ciò che vuole e quello in cui crede", ha detto.