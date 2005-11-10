Rennes, Samba: "Conosco bene Kolo Muani, ci sentiamo spesso su Snapchat"

In conferenza stampa, Brice Samba, portiere del Rennes, presenta la sfida contro la Juventus alla vigilia del match: "Conosco molto bene questo perché seguivo la Juventus da giovane. La storia della Juve e vedere tutti i loro trofei nello spogliatoio è stato impressionante. Noi faremo il massimo per rappresentare bene il nostro club e vincere. Conosco bene Kolo Muani perché lo sento spesso su Snapchat".

Come hai vissuto la mancata convocazione con la Francia?

"Sto giocando bene da tempo ma devo concentrarmi sul lavoro quotidiano. Sulla non convocazione non posso fare nulla e devo offrire sul campo la miglior versione di me per poter tornare in nazionale".