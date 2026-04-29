Chevalier, lesione alla coscia: rischia il Mondiale. E se la Francia chiamasse Butez?

Mentre le principali notizie mediche attese da parte del PSG riguardavano Achraf Hakimi, il club transalpino ha indicato anche Lucas Chevalier vittima di una "lesione alla coscia destra". Ciò significa che il portiere di 24 anni "resterà in cura nelle prossime settimane", proprio come il terzino marocchino, perdendosi il ritorno di semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena (dopo il 5-4 di ieri sera al Parco dei Principi).

Non potrebbe andare peggio per Chevalier. Diventato il vice di Matvej Safonov dall'inizio dell'anno, non ha più disputato una partita dal 23 gennaio scorso. Proprio quando avrebbe potuto sperare di trovare spazio nelle prossime settimane in Ligue 1, vede più che mai a rischio anche la chiamata di Didier Deschamps per il Mondiale (11 giugno - 19 luglio), secondo quanto riferito da L'Equipe.

La probabile assenza di Chevalier fino alla fine della stagione con il PSG solleva anche altri interrogativi. Sarà disponibile in tempo per la competizione iridata in estate? E soprattutto figurerà nella lista dei convocati di metà maggio del CT della Francia? Scivolato in fondo alle gerarchie e persi minuti preziosi, Deschamps potrebbe anche riflettere di lasciare a casa mister 40 milioni.

Alle spalle di Mike Maignan dunque si apre la battaglia per accaparrarsi probabilmente il posto di Chevalier. Giusto due mesi fa il tecnico dei Bleus parlava di seguire con attenzione Jean Butez del Como, 30enne reduce da una stagione favolosa in Serie A, definendolo "ottimo". Così come di Robin Risser del Lens, che ha dato filo da torcere al PSG fino alla fine in Ligue 1.

Senza dimenticare Brice Samba (Rennes), che però non ha voluto partecipare al dibattito sul vice-Maignan, tutelando Chevalier prima dell'infortunio recente: "Ci sono momenti migliori e momenti peggiori. Noi sosteniamo Lucas, siamo con lui in questo periodo. Conosciamo tutti le sue qualità". Dal canto suo, invece, Butez ha raccontato di avere il desiderio di unirsi alla Francia nel cassetto: "Sì, lo so, ho visto anche le parole di Deschamps. Ho questo sogno fin da piccolo, è una cosa molto diversa dal Como ma non penso molto a questo. Io faccio il mio lavoro a Como, poi quando ci sarà la selezione con la Francia spero di esserci".