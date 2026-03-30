Francia, Samba scavalca Chevalier: "Sosteniamo Lucas, conosciamo le sue qualità"

Il PSG in estate ha deciso di non rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma e acquistare Lucas Chevalier, che però, dopo un inizio incoraggiante, è finito addirittura in panchina a discapito di Safonov, che lo ha fatto scivolare indietro nelle gerarchie anche in Nazionale. Ieri sera contro la Colombia il ct Deschamps ha schierato dal primo minuto Brice Samba, portiere del Rennes e ora vice di Maignan.

Intervistato dai media francesi, l'estremo difensore ha esultato così al termine del match vinto 3-1: "Penso che siano passati due anni dall'ultima volta che ho giocato con la nazionale francese , quindi sono molto contento della partita di stasera (ieri, ndr), della vittoria. Continuiamo a lavorare sodo. Questo ritiro è molto positivo. Ha coinvolto tutti, tranne Lucas che non ha giocato ".

Samba ha dedicato un pensiero anche a Chevalier: "Ci sono momenti migliori e momenti peggiori. Noi sosteniamo Lucas, siamo con lui in questo periodo. Conosciamo tutti le sue qualità. In questo momento sono il secondo portiere, sarò a disposizione di Mike affinché possa dare il meglio di sé. Dopodiché, se verrò chiamato in causa, cercherò di essere pronto, proprio come lo sono stato stato stasera (ieri, ndr)".