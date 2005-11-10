Retroscena Ouazane: non solo il Real Madrid, sulla stellina dell'Ajax anche la Juve

Forse non tutti conosceranno a menadito chi sia Abdellah Ouazane, talentino offensivo classe 2009 dell'Ajax che con il suo bel gol, una discesa in dribbling chiusa con un potente mancino sotto la traversa, ha messo la pietra tombale sulle speranze dell'Atalanta di poter uscire indenne dall'Amsterdam ArenA.

L'ennesimo talento da Amsterdam

Chi è, quindi, questo 17enne terribile che, non ancora maggiorenne, ha causato gli incubi alla Dea nerazzurra di Bergamo? Classico talento nordafricano, con colpi a dir poco incredibili non sempre sostenuti dalla linea della totale continuità, è un centrocampista dalle doti spiccatamente offensive che fa dell'uso del destro il suo forte, pur potendo contare anche su un ottimo sinistro, come testimoniato appunto dal gol all'Atalanta. In Olanda si sono accorti da tempo del suo potenziale, tanto da regalargli già ampio spazio tra Eredivisie e competizioni internazionali: i Lancieri sono convinti di avere tra le mani un sicuro fuoriclasse.

Non solo Real, c'era la Juventus

Anche il calciomercato si è accorto da tempo di Ouazane. Non a caso, nell'estate del 2025 sembrava ormai promesso sposo del Real Madrid, che lo aveva di fatto già messo sotto contratto salvo poi ripensarci: oggi i Blancos sarebbero pronti a tornare alla carica. Quella dell'ancora giovanissimo wonderkid è una parabola particolare: basti pensare all'assurda estate scorsa, che lo ha visto prima svincolarsi e poi firmare di nuovo con l'Ajax. Quello che molti non sanno, è che giusto qualche mese prima si era interessata a Ouazane anche la Juventus, salvo poi far svanire la pista tra un cambio di società e di allenatore e l'altro.