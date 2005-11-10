Ouazane colpisce ancora: dopo l'Atalanta, gol al Rotterdam. La Juve, e non solo, osserva

Anche se ha solo 17 anni, di Abdellah Ouazane c'è davvero tanto da scrivere e sono tutte cose accadute negli ultimi mesi. In estate il marocchino aveva annunciato l'addio all'Ajax e sembrava in procinto di firmare con il Real Madrid, che aveva pronto per lui un posto nel Castilla, salvo cambiare idea e decidere di restare a disposizione dei lancieri. Che non hanno avuto timori a lanciarlo in Prima Squadra, ottenendo subito soddisfazioni molto importanti.

Quattro giorni da incorniciare

Ad iniziare dalla sfida di pochi giorni contro l'Atalanta, durante la squadra entrato dalla panchina e segnato il 2-0 nei minuti di recupero con un gol spettacolare: azione individuale in area, dribbling su più avversari e conclusione potente (primo gol europeo in carriera). Appena tre giorni dopo, stavolta da titolare, ha aperto le marcature al 22’ con un’altra conclusione da fuori che ha sbloccato la sfida contro lo Sparta Rotterdam. L’Ajax ha portato a casa i tre punti grazie al raddoppio di Arokodare, anche lui in gol contro l'Atalanta.

Per lui dunque una settimana da protagonista assoluto, con prestazioni di qualità e un atteggiamento maturo e umile anche davanti alle telecamere. Il contratto con l'Ajax fino al 2028 pone i lancieri al riparo da assalti sgraditi, ma club come Juventus e City lo osservano con grande attenzione in vista della prossima estate, quando forse il campionato olandese potrebbe iniziare a stargli stretto.