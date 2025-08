Ufficiale Ouazane resta all'Ajax: il talento marocchino firma il suo primo contratto da professionista

Abdellah Ouazane, giovane promessa marocchina di appena 16 anni, ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’Ajax, legandosi al club olandese per le prossime tre stagioni. Una svolta importante dopo settimane tormentate: il talento classe 2009 era stato a un passo dal trasferimento al Real Madrid, ma l’operazione è saltata all’ultimo momento per via del mancato superamento delle visite mediche.

Un imprevisto che aveva alimentato dubbi sul suo futuro, ma che si è presto rivelato un falso allarme. Nuovi esami effettuati ad Amsterdam hanno infatti certificato l’idoneità fisica del centrocampista, rassicurando l’Ajax e aprendo la strada alla firma dell'accordo. Come riportato da Sport, i Lancieri non hanno perso tempo e hanno blindato uno dei gioielli più promettenti del loro settore giovanile.

Ouazane ha già fatto parlare di sé in competizioni internazionali come la Coppa d’Africa Under 17, dove ha brillato con la maglia del Marocco. Le sue qualità tecniche e la visione di gioco lo rendono un profilo ideale per il progetto formativo dell’Ajax, da sempre attento alla crescita dei giovani. Mentre il Real Madrid vede sfumare un possibile colpo a lungo termine, l’Ajax si gode un talento che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato le proprie enormi potenzialità