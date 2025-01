TMW Rifinitura Juve alla vigilia della Champions: out Cambiaso, c'è Renato Veiga. Le immagini

vedi letture

Rifinitura in corso alla Continassa per la Juventus, attesa domani dalla sfida contro il Benfica valida per l'ottava ed ultima giornata della "Fase campionato" di Champions League. Sono out gli infortunati Milik, Bremer e Cabal. Presente l'ultimo arrivato, il difensore portoghese Renato Veiga (nel video di TMW, ndr), mentre al momento non fa parte del gruppo Cambiaso (differenziato in palestra). A bordo campo da segnalare anche la presenza di Giuntoli e Scanavino.

La classifica aggiornata di Champions League:

1. Liverpool 21 (d.r. +13)

2. Barcellona 18 (d.r. +15)

3. Arsenal 16 (d.r. +12)

4. Inter 16 (d.r. +7)

5. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)

6. Milan 15 (d.r. +4)

7. Atalanta 14 (d.r. +14)

8. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +6)

9. Aston Villa 13 (d.r. +5)

10. Monaco 13 (d.r. +3)

11. Feyenoord 13 (d.r. +2)

12. Lille 13 (d.r. +2)

13. Brest 13 (d.r. +2)

14. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)

15. Bayern Monaco 12 (d.r. +6)

16. Real Madrid 12 (d.r. +5)

17. Juventus 12 (d.r. +4)

18. Celtic 12 (d.r. +1)

19. PSV 11 (d.r. +3)

20. Club Brugge 11 (d.r. -2)

21. Benfica 10 (d.r. +2)

22. PSG 10 (d.r. +2)

23. Sporting CP 10 (d.r. +1)

24. Stoccarda 10 (d.r. -1)

25. Manchester City 8 (d.r. +2)

26. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -8)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)

28. Bologna 5 (d.r. -5)

29. Sparta Praga 4 (d.r. -12)

30. Lipsia 3 (d.r. -6)

31. Girona 3 (d.r. -7)

32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)

33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)

34. Salisburgo 3 (d.r. -19)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)

36. Young Boys 0 (d.r. -20)

- Le squadre matematicamente agli ottavi di finale : Liverpool, Barcellona.

- Le squadre matematicamente agli ottavi o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: Arsenal, Aston Villa, Atalanta, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Brest, Celtic, Borussia Dortmund, Feyenoord, Inter, Juventus, Bayer Leverkusen, Lille, Milan, Monaco, Real Madrid.

- Le squadre matematicamente agli spareggi per la fase a eliminazione diretta : nessuna.

- Le squadre matematicamente eliminate : Bologna, Stella Rossa, Girona, Lipsia, Salisburgo, Slovan Bratislava, Sparta Praga, Sturm Graz, Young Boys.

Champions League 'Fase Campionato' - L'ottava ed ultima giornata (fischio d'inizio alle 21 su tutti i campi

Aston Villa-Celtic

Bayer Leverkusen-Sparta Praga

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk

Young Boys-Stella Rossa

Barcellona-Atalanta

Bayern Monaco-Slovan Bratislava

Inter-Monaco

Salisburgo-Atletico Madrid

Girona-Arsenal

Dinamo Zagabria-Milan

Juventus-Benfica

Lille-Feyenoord

Manchester City-Brugge

PSV Eindhoven-Liverpool

Sturm Graz-Lipsia

Sporting CP-Bologna

Brest-Real Madrid

Stoccarda-PSG