Rifiuto di Sanchez alla Roma: il Man United spera di liberarsi del cileno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alexis Sanchez non vuole lasciare il Manchester United. Secondo The Sun, il cileno non vorrebbe rinunciare al ricco stipendio (circa 600.000 euro a settimana) nonostante sia chiaramente una riserva per Solskjaer e nonostante sia arrivata una richiesta di prestito dalla Roma. L'ex Barcellona e Udinese non molla, mentre i Red Devils cercano in tutti i modi di rimediare all'errore commesso 18 mesi fa.