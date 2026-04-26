Rigore assegnato al VAR e gol di Vlasic. Il Torino rimonta l'Inter: 2-2 al 79'
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Rimonta completata per il Torino di Roberto D'Aversa che ha trovato il gol del 2-2 con un calcio di rigore assegnato per un dubbio fallo di mano di Carlos Augusto e realizzato da Vlasic. Tutto da rifare per i nerazzurri che in nove minuti hanno subito due gol.
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