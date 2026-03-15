Rimonta completata: Diego Carlos la spinge in porta, Como avanti 2-1 sulla Roma in 10
TUTTO mercato WEB
Il Sinigaglia esplode in festa, il Como sorpassa la Roma. Ridotta in 10 contro 11 per l'espulsione di Wesley al 65', la formazione giallorossa ha permesso ai lariani di avanzare. La botta improvvisa di Smolcic ha trovato una respinta corta e centrale di Svilar sulla quale si è avventato come un centravanti puro Diego Carlos. È sorpasso dei padroni di casa, 2-1 al 79'.
Altre notizie Serie A
Gasperini si sfoga per il rosso a Wesley: "Non c'è nulla. E non è la prima volta che capita al Como"
Editoriale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Ora in radio
Primo piano
Gasperini si sfoga per il rosso a Wesley: "Non c'è nulla. E non è la prima volta che capita al Como"
Serie A
Gasperini si sfoga per il rosso a Wesley: "Non c'è nulla. E non è la prima volta che capita al Como"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile